Bruna Moraes mira título da Superliga para coroar temporada de consolidação pelo Sesi Bauru

A oposta Bruna Moraes é um dos grandes destaques da campanha do Sesi Bauru na Superliga feminina de vôlei 2024/2025. Maior pontuadora da equipe na competição, com 287 pontos, Bruna também brilhou na semifinal contra o Praia Clube, sendo a atacante com mais pontos na primeira partida: 21 no total.

O Sesi Bauru garantiu vaga na grande decisão após vencer os dois jogos da semifinal: 3 sets a 1 no primeiro confronto e 3 sets a 0 na segunda partida. Agora, o time enfrenta o Osasco na final, marcada para esta quinta-feira, às 15h45 (de Brasília).

Em avaliação sobre seu desempenho e o do grupo, Bruna Moraes destacou a evolução individual e coletiva ao longo do ano.