Se ganhar a Copa, Ancelotti será o maior técnico da história

- Será que Endrick, sempre deixado na reserva por Carlo, está feliz com a escolha da CBF?

- Não vejo problema algum em Ancelotti querer dirigir a seleção brasileira morando fora do País. Com a tecnologia disponível atualmente ele pode acompanhar o que for preciso do nosso futebol até mesmo de Marte.

- Jorge Jesus, que mais uma vez ficou "no cheirinho", provavelmente nunca mais aceitará negociar com a CBF. Bom para gente...

- Apesar de também estar empolgado com a chegada do ótimo italiano, francamente, eu ainda teria apostado em Abel Ferreira.

- E a verdade é que, se vencer a Copa do Mundo pelo Brasil depois de tudo que já conquistou por clubes, Ancelotti será considerado o maior técnico que o futebol já viu. E disparado!

