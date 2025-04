Corinthians: Dorival explica demora até acerto e nega pedido por reforços

O técnico Dorival Júnior foi apresentado pelo Corinthians na tarde de hoje, no CT Joaquim Grava, explicou a demora até fechar negociação com o clube e negou ter pedido por reforços à diretoria.

O que aconteceu

Dorival contou que houve um "desencontro" entre a primeira conversa com o executivo Fabinho Soldado e a contratação. No entanto, o treinador descartou qualquer outro motivo que não logístico para o fechamento do negócio.