Felipão aprova Ancelotti na seleção: 'Temos de aprender com quem é melhor'

Luiz Felipe Scolari foi apresentado como coordenador técnico do Grêmio nesta terça-feira. Mas não falou apenas do clube. Pentacampeão com a seleção brasileira em 2002, o ex-treinador foi questionado sobre o que acha de Carlo Ancelotti dirigindo a esquadra verde e amarela e, com enorme sinceridade, não apenas elogiou o principal candidato da CBF ao cargo como disse que "temos de aprender com quem é melhor."

Último campeão dirigindo o País, Felipão falou com a experiência de quem já esteve do outro lado, dirigindo seleções de outros países, para acabar com as reprovações, discordâncias e preconceitos na possibilidade de um estrangeiro assumir a pentacampeã mundial.

"Eu, como técnico, já participei em seleções do Kuwait, de Portugal. Essa reserva de mercado acho bobagem. A condição de trabalho de uma pessoa, se ela é boa aqui, é boa no Japão, na China, em qualquer lugar. Não temos de ter medo de ninguém. Ou somos bons, somos os melhores ou aprendemos com quem é melhor que nós", afirmou Felipão, vendo em Ancelotti um grande nome. "Pelo que eu conheço do Carlo, é um técnico espetacular, uma pessoa espetacular."