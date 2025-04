Confira detalhes da venda de ingressos do Corinthians para o jogo contra o América de Cali

Os demais membros adimplentes do Fiel Torcedor poderão adquirir seus ingressos a partir das 11h deste sábado. Mediante disponibilidade, a comercialização de entradas para o público geral será aberta somente no domingo, às 15h.

Os valores das entradas para o jogo na Neo Química Arena variam de R$ 80,00 a R$ 430,00. O setor com ingresso mais barato é o Norte, enquanto o mais caro é o Oeste Inferior Lateral. Enquanto isso, as seções Sul e Leste têm preços entre R$ 120,00 e R$ 200,00.

O Corinthians é o terceiro colocado do grupo C, com quatro pontos. Antes de enfrentar o America de Cali, o Timão visitará o Novorizontino, em Novo Horizonte, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), pela Copa do Brasil. No sábado, o Corinthians receberá o Internacional, às 18h30, pela sétima rodada do Brasileirão.