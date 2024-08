Rodada de goleada, treta e provocação tem tributo a Silvio e briga no topo

Houve lembranças nos jogos da rodada, inclusive no Fluminense x Corinthians. Silvio era torcedor do Tricolor quando vivia no Rio, onde nasceu. Depois que migrou para São Paulo, tornou-se admirador do Corinthians.

Homenagem a Silvio Santos antes da partida entre Fluminense e Corinthians Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF

Silvio Santos, no entanto, não se animaria com o 0 a 0 do placar. O Flu segue na zona de rebaixamento. O Corinthians, um ponto acima.

As provocações (sadias)

O chororô de Bruno Henrique na comemoração do empate do Flamengo diante do Botafogo abriu o portal.

Não que tenha sido novidade para algum jogador do Fla, ou o próprio atacante, que fizera o gesto ano passado. A questão é que como o Botafogo levou a melhor, BH deu a brecha para a troca sadia de provocações. Teve um bate-boca no fim, mas ninguém chegou às vias de fato.