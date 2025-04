São Paulo não empolga e viverá drama no Recife pela vaga

Mas a verdade é que, não tivesse usado algumas das boas peças que ainda tem à disposição para a temporada, o Tricolor poderia ter se complicado ainda mais no Morumbi nesta terça-feira.

Sim, ainda mais, já que, mesmo jogando com praticamente todo mundo que tinha de melhor, o Clube da Fé conseguiu apenas uma vitória magra diante do Náutico, tendo agora que decidir a vaga nos Aflitos com a "faca no pescoço".

É óbvio, por ser muito mais time que a equipe que está na zona de rebaixamento da Série C, que deve avançar.

Mas novamente não poderá poupar, pois uma derrota simples pode custar a sequência do clube na Copa do Brasil, competição mais charmosa do Brasil e que tão bem remunera nossos clubes.

Preocupante...

E vou aproveitar o jogo de hoje para confidenciar aos amigos: gosto muito do Luciano!