Flamengo bate o Caxias do Sul e fica a uma vitória de avançar às quartas do NBB

O jogo

O duelo começou equilibrado, com as duas equipes se alternando na liderança. O Flamengo conseguiu fechar o primeiro quarto vencendo por 22 a 19. Já no segundo período, o Rubro-Negro pisou no acelerador e abriu uma confortável vantagem. A equipe foi para o intervalo com uma vantagem de 15 pontos (48 a 33).

A equipe visitante voltou melhor para o terceiro quarto e diminuiu a desvantagem para nove pontos. Já no último período, a partida seguiu favorável para o Caxias, que ficou a dois pontos de assumir a liderança do placar. Porém, o ala Isaac errou lances livres decisivos e a vitória ficou com o Flamengo. Ruan foi o cestinha da partida, com 23 pontos.

Confira outros resultados desta terça-feira pelo NBB: