Seleção feminina de basquete chega aos Estados Unidos para o "Tour Brasil na W"

"Hoje tivemos o primeiro treino desse novo ciclo. As meninas estão se aclimatando e entendendo o sistema de jogo que a Pokey Chatman (técnica) quer introduzir. Aproveitamos o primeiro momento para isso. Essa fase de preparação é muito importante para o Brasil, principalmente por jogar contra as melhores equipes do mundo, com as melhores jogadoras. Dar essa rodagem e aprendizado é o necessário para o próximo passo. Experiência gigante para uma Seleção com muitas jogadoras novas, sendo convocadas pela primeira vez para o adulto.", comentou o assistente.

O Chicago Sky conta com a pivô brasileira Kamilla Cardoso, terceira escolha do último Draft da WNBA. Kamilla inicia sua segunda temporada na liga após conquistar dois títulos da NCAA por South Carolina. Pela Seleção Brasileira, foi destaque no Quinteto Ideal do último Pré-Olímpico, disputado em Belém (PA), além de campeã da AmeriCupW.

O Indiana Fever tem em seu elenco a ala/pivô Damiris Dantas, atleta experiente com diversas passagens pela WNBA. Pela Seleção, Damiris disputou os Jogos Olímpicos de Londres 2012 e Rio 2016, conquistou medalhas em Mundiais de base e soma participações em diversos torneios internacionais, incluindo a AmeriCupW.