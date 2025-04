Luciano brilha, e São Paulo vence Náutico de virada pela Copa do Brasil

O São Paulo venceu o Náutico nesta terça-feira, por 2 a 1, de virada, no Morumbis, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. O destaque do jogo ficou por conta de Luciano, que marcou os dois gols tricolores no jogo para colocar sua equipe em vantagem no confronto eliminatório. Caio Vitor foi quem abriu o placar para o Timbu.

O jogo de volta entre São Paulo e Náutico acontece no dia 20 de maio, às 21h30 (de Brasília), nos Aflitos, em Recife, valendo a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil.

O São Paulo volta a campo na próxima sexta-feira, quando recebe o Fortaleza, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O Náutico, por sua vez, terá pela frente o Brusque, domingo, às 19h (de Brasília), nos Aflitos, pela Série C do Brasileirão.