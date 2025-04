Luciano admite falta de eficiência do São Paulo em vitória: "Faltou caprichar"

Herói da noite nesta terça-feira, na vitória do São Paulo sobre o Náutico, por 2 a 1, de virada, Luciano admitiu a falta de eficiência de sua equipe para construir um placar mais elástico e encaminhar a classificação na Copa do Brasil em casa.

O Tricolor não teve problemas para dominar o Náutico e, com muito volume de jogo, foi premiado com dois gols que garantiram o resultado positivo. Mas, pelo desempenho desta terça-feira, os atletas são-paulinos poderiam ter saído de campo com a situação praticamente resolvida no torneio.

"A gente fez um bom jogo, faltou caprichar no último passe, na finalização, mas também não podemos desmerecer o trabalho que o Náutico fez hoje aqui, é um bom time. A gente respeitou eles, eles nos respeitaram, agora é trabalhar bastante para garantir a classificação no jogo de volta", disse Luciano ao Premiere.