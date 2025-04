Luciano quebra jejum, comanda virada, e São Paulo vence o Náutico

Os gols findaram um jejum de 12 jogos sem marcar de Luciano. O último gol havia saído no empate por 3 a 3 do São Paulo com o Velo Clube, no dia 13 de fevereiro, pelo Paulistão.

Classificação e jogos Copa do Brasil

O São Paulo pode até empatar na volta para sair classificado. Uma vitória do Náutico por um gol de diferença levará a decisão para os pênaltis, e um triunfo por dois ou mais tentos dará a vaga ao Timbu.

O jogo de volta será disputado no dia 20 de maio, no estádio dos Aflitos. Em casa, o Náutico recebe o São Paulo, às 21h30 (de Brasília).

O São Paulo volta a campo na próxima sexta-feira, quando recebe o Fortaleza, às 21h30, pela sétima rodada do Brasileirão. O Náutico joga no domingo, em casa, contra o Brusque, às 19h, pela terceira rodada da Série C.

Como foi o jogo

O primeiro tempo teve golaço, resposta imediata e leve domínio. O São Paulo tentou se impor, até controlou a posse, pisou mais no ataque, mas levou um susto quando o Náutico saiu na frente em golaço de Caio Vitor. O baque não foi tão forte pelo lado tricolor, que respondeu rápido e empatou quatro minutos depois, com Luciano. O domínio do time da casa não significou uma atuação das melhores do time de Zubeldía no primeiro tempo de uma partida na temporada.