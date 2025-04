Com gol no fim, Fluminense supera Aparecidense e sai em vantagem pela Copa do Brasil

Foi sofrido, mas o Fluminense conseguiu vencer a Aparecidense de Goiás na noite desta terça-feira, no Maracanã. O jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil terminou com o placar de 1 a 0 para a equipe carioca. O atacante Keno foi o autor do único gol do jogo, já na segunda metade do segundo tempo.

A decisão da vaga na próxima fase da Copa do Brasil será disputada no próximo dia 21 de maio, no Serra Dourada, em Goiânia.

O Fluminense volta a campo no próximo sábado, quando receberá o Sport Recife no Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Já a Aparecidense visita o Goianésia no domingo, pela terceira rodada do grupo A5 da Série D do Brasileiro.