São Paulo conta com 'desencanto' de Luciano para virar sobre o Náutico pela Copa do Brasil

O São Paulo saiu na frente do Náutico na briga por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. No MorumBis, nesta terça-feira, o time levou um susto, mas viu a estrela de Luciano brilhar, com dois gols, para virar e vencer por 2 a 1. O jogo de volta está marcado para o dia 20 de maio, nos Aflitos, no Recife. Os são-paulinos têm a vantagem do empate.

O time de Luis Zubeldía, que sofre com desfalques, vinha de semana desgastante, mas precisou manter a intensidade alta, diante de um Náutico que não quis apenas passear no MorumBis e se lançou ao ataque. A equipe de Hélio dos Anjos, porém, manteve o ritmo apenas por um tempo, o que conferiu tranquilidade aos são-paulinos, mas eles não aproveitaram para ampliar.

O próximo jogo do São Paulo é já nesta sexta-feira, contra o Fortaleza, em casa, pelo Brasileirão. Na próxima semana, o clube viaja a Lima, no Peru, onde enfrenta o Alianza, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores.