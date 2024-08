Flamengo vira alvo do mercado e tem propostas por Wesley e Fabrício Bruno

Vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz deu uma "cutucada" no zagueiro. A declaração foi dada após a goleada sofrida para o Botafogo, por 4 a 1, no último domingo (18).

Classificação e jogos Brasileirão

"Independente do sonho dele, ele teve tempo pra ter o sonho dele, para ter ido embora para Inglaterra. Não quis. E agora a gente está esperando a segunda proposta. Se a proposta for boa para o Flamengo e a gente entender que tem que vender, vamos vender. O que importa agora é o sonho do torcedor, não o sonho de ninguém", disse Braz.

Para Rodrigo Mattos, colunista do UOL, a declaração deixou claro o incômodo do Fla com a recusa de Fabrício Bruno.