Flu ensaia reação no fim, mas Juventude apronta de novo e vai às quartas

O Fluminense tem clássico com o Vasco pela frente. As equipes se enfrentam no Estádio Nilton Santos no próximo sábado (10), às 21h30 (de Brasília).

O próximo adversário do Juventude é o Botafogo, pelo Brasileirão. O duelo, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, será no próximo domingo (11), às 11h (de Brasília).

Como foi o jogo

O Juventude abriu o placar muito cedo e condicionou a partida. No primeiro lance ofensivo, os gaúchos conseguiram um escanteio, e abriram o placar na cobrança, aos 5 minutos de jogo. O Fluminense nem tinha tido tempo para atacar e agora precisava de dois gols para levar o jogo para os pênaltis.

Precisando do gol, o Flu ficou com a bola, mas não conseguiu criar. O Juventude foi mais perigoso no restante da primeira etapa, encaixando dois bons contra-ataques, que poderiam ter acabado em gol. No fim, o 1 a 0 saiu barato para os donos da casa.

Mudanças de Mano surtiram efeito e o Fluminense voltou melhor. Com Lima e Keno, os tricolores passaram a ser mais perigosos, criando boas chances desde o primeiro minuto. Gabriel, goleiro do Juventude passou a ser um dos protagonistas da partida, fazendo duas grandes defesas no início da segunda etapa para evitar o empate.