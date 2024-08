Palmeiras assusta no início, mas Flamengo suporta pressão e vai às quartas

O Fla errava o básico. Tite passava instruções a todo momento, chamando bastante Gerson para conversar e pedindo para tirar a liberdade de Veiga pelo meio. Depois do sufoco inicial, o ritmo diminuiu um pouco, mas ainda sem chances claras pelo lado carioca, que parecia apenas sobreviver. Em um lance, Gerson ia chegando, mas caiu. O time pediu pênalti e nada foi marcado. O futebol apresentado na partida de ida passou longe de aparecer.

Tite mudou tudo e apostou em três zagueiros para o segundo tempo. Depois, tirou Allan, já pendurado, para a entrada do quarto zagueiro para atuar como volante, Léo Ortiz. O clima passou a ficar mais quente e o treinador discutiu com João Martins, auxiliar de Abel. Ambos levaram amarelo. No campo, Pulgar perdeu a melhor oportunidade do Fla em lance claro, enquanto o Palmeiras seguia assustando. Aos 20, a bola bateu no braço de Murilo e o rubro-negro pediu pênalti, mas o jogo seguiu. No lance seguinte, o time da casa ampliou e o VAR assinalou o impedimento.

A partida ganhou contornos tensos no final e Abel Ferreira acabou expulso. Ele fez um gesto obsceno e Daronco foi ao VAR para dar o vermelho. O Fla conseguiu limitar as chances do Palmeiras na segunda etapa, mas, quando criou, o alviverde assustou. Na reta final, foi praticamente ataque contra defesa com os mandantes dando a vida para pelo menos empatar no agregado. Foram várias bolas alçadas na área e o Fla tirava todas. Até Weverton foi para a área. Mas não adiantou e o Flamengo acabou classificado.

Lances importantes

Para fora. Logo no primeiro minuto de jogo, Flaco López recebeu de Rony na área e bateu de direita, mas não pegou bem na bola e mandou para fora do gol.

Tentou. Aos dois, Felipe Anderson aproveitou cruzamento de primeira livre na área, mas o chute foi no meio do gol e Matheus Cunha pegou sem dificuldade.