Athletico volta a ganhar do Bragantino e confirma vaga nas quartas da Copa do Brasil

Assistentes: Fabricio Vilarinho Da Silva (GO) e Eduardo Goncalves Da Cruz (MS)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

GOLS: Agustín Canobbio, aos 19? do 1ºT, Mastriani, aos 17? do 2ºT, e Fernandinho, aos 29? do 2ºT (Athletico-PR); Thiago Borbas, aos 42 do 2ºT, e aos 45? do 2ºT

Cartões amarelos: Luan Cândido, aos 2? do 2ºT, Helinho, aos 6? do 2ºT , Eric Ramires, aos 27? do 2ºT, Thiago Borbas, aos 32? do 2ºT, e Lucas Ferrugem, aos 34? do 2ºT (RB Bragantino); Tomás Cuello, aos 17? do 1ºT; Thiago Heleno, aos 38? do 1ºT (Athletico-PR)

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Nathan Mendes, Douglas Mendes (Sasha), Lucas Cunha e Luan Cândido; Lucas Evangelista, Jadsom (Eric dos Santos) e Lincoln; Helinho (Vitinho), Mosquera (Vinicius) e Thiago Borbas

Técnico: Pedro Caixinha