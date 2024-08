Com um a mais, Bahia marca no fim e elimina o Botafogo da Copa do Brasil

Perdeu! Aos sete do segundo tempo, o Botafogo fez boa trama pela direita e a bola chegou para Savarino. Mais uma vez o camisa 10 achou ótimo cruzamento para deixar Igor Jesus sozinho na marca do pênalti. O centroavante matou no peito, mas na hora de finalizar errou o alvo por muito ao ser pressionado por Éverton Ribeiro voltando para recompor.

John! Na primeira chance do Bahia no jogo, Biel arriscou da entrada da área aos 13 minutos, e John foi no alto praticar boa defesa.

Perdeu! Em mais uma chegada do Bahia, aos 26, Biel encontrou Éverton Ribeiro sozinho na segunda trave e o camisa 10 ajeitou de peito para a entrada de Thaciano sozinho pelo centro da pequena área. O meia tocou de leve na bola e parou na boa saída de John do gol.

1x0. Aos 41, Éverton Ribeiro dominou pela direita e descolocou passe para a ultrapassagem de Lucho Rodríguez. O uruguaio chegou batendo cruzado para vencer John.

Ficha Técnica

Bahia 1 x 0 Botafogo