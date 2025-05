Com Pedrinho, dívida do Cruzeiro já atinge quase R$ 1 bi por contratações

O relatório financeiro do Cruzeiro aponta gastos com aquisições de atletas no total de R$ 331,9 milhões. O valor é registrado no intangível.

Para se ter uma ideia, a receita líquida inteira do Cruzeiro foi de R$ 282 milhões durante o ano. Com as contratações, também houve um aumento de custo operacional: um salto de R$ 176 milhões para R$ 395 milhões. Como consequência, o déficit foi de R$ 112 milhões.

O peso das contratações também pode ser visto no passivo. O Cruzeiro tinha R$ 183 milhões a pagar por contratações de jogadores ao final de 2024, sendo os principais investimentos Walace, Matheus Henrique e Kaio Jorge. Para efeito de comparação, esse número era de R$ 29 milhões ao final de 2023.

Não estão aí os investimentos posteriores feitos em Gabigol e Dudu, por exemplo, nem Fabrício Bruno. O atacante ex-Palmeiras já deixou o Cruzeiro com a perspectiva de receber parte do seu contrato.

Além das contratações, outro fato foi um aumento da dívida com a associação Cruzeiro. Na verdade, são valores que a SAF tem que pagar dos débitos do clube, da Recuperação Judicial e de tributos (neste último caso, relacionado à cessão dos CTs).

O número das dívidas na Justiça saiu de R$ 505,9 milhões para R$ 590,2 milhões. Já as pendências tributárias saltaram para R$ 236,7 milhões, um crescimento de quase R$ 40 milhões.