Botafogo e Galo mostram que SAF não é sinônimo de transparência

Não se sabe também se o Botafogo fechou ou azul após dois titulares importantes, já que vinha de mais de R$ 500 milhões de déficit nos dois anos anteriores. Essas respostas serão dadas com a publicação de contas claras e transparentes.

Na Europa, Textor tem dado respostas aos protestos de torcedores do Lyon. Aqui, omite dados financeiros.

No Galo, a SAF enfrenta problemas financeiros como indicam dados prévios divulgados pelo próprio clube. A família Menin não conseguiu resolver o problema da dívida pesada, com bancos e pela arena.

Depois de anos de promessas de reestruturação, um débito de R$ 1,4 bilhão segundo a divulgação do clube no início do ano.

Não são notícias boas, mas o torcedor merece conhecê-las. Foi a falta de controle de contas e de transparência que levou essas instituições centenárias a terem de ser vendidas como SAF.