Justiça do Rio manda coronel depor para decidir futuro de Ednaldo na CBF

Ambas questionam um acordo feito no STF, em 2025, entre dirigentes da CBF para pacificar as disputas jurídicas e consolidar Ednaldo como presidente da entidade. Entre os cartolas, estava o Coronel Antonio Carlos Nunes, ex-presidente da CBF.

O ministro do STF, Gilmar Mendes, decidiu não afastar Ednaldo, mas também derrubou a liminar que o assegurava no poder. E determinou que o Tribunal de Justiça do Rio decidisse sobre a validade do acordo que tinha consolidado Ednaldo como presidente da entidade.

Nas ações, há laudos médicos e documentos de cartório que indicam que o cartola tem problemas cognitivos. O coronel passou por uma cirurgia séria durante tratamento de câncer no cérebro.

Em 19 de junho de 2023, Jorge Pagura, médico que fez o procedimento e cuida do Coronel, fez um relatório no qual reportou "déficit cognitivo" no dirigente. Pagura ainda trabalha na CBF, como presidente da comissão médica. Há ainda um documento dando plenos poderes para gestão de suas finanças.

O desembargador Gabriel de Oliveira Zefiro, da 9a Câmara Cïvel do Rio, acrescentou um outro dado em sua decisão.

"Mas o que realmente impressiona encontra-se na ação movida pelo Coronel Nunes em face do Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção do Estado do Pará, em cuja petição inicial o autor se afirma portador de NEOPLASIA CEREBRAL MALIGNA (tumor no cérebro) e CARDIOPATIA GRAVE, e ainda requer a gratuidade da justiça em razão da sua debilidade física e mental."