MP nega pedido de vereador por ação contra eleição de Ednaldo na CBF

O vereador defendeu a anulação da eleição mais recente do presidente Ednaldo Rodrigues e da assembleia de novembro do ano passado que aumentou de dois para três o limite máximo de mandatos no comando da entidade.

A alegação do Dr. Gilberto é a de que os clubes (que fazem parte do colégio eleitoral) deveriam ter participado da assembleia e não só as federações, como ocorreu.

Na negativa, a qual o UOL teve acesso, o promotor mencionou que já aconteceu discussão similar na Justiça. Tanto que classificou a tese como "fato requentado".

O MP lembrou que chegou até a fazer um TAC com a CBF sobre as questões eleitorais. E isso abriu várias frentes de debate.

No âmbito da Justiça do Rio, veio, inclusive, a decisão de que o MP não tinha legitimidade para atuar — tanto que Ednaldo foi afastado temporariamente quando o TAC não foi reconhecido.

Esse assunto subiu de instância e é justamente o que estará novamente sobre a mesa do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do dia 28 de maio.