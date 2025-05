Vice da CBF vai à Justiça para pedir afastamento de Ednaldo

Mas Carneiro não era parte do acordo e, por isso, sua petição poderia não ser analisada pelo STF.

Já Sarney -ex-aliado e depois desafeto de Ednaldo - é um dos signatários do acordo como vice-presidente da entidade. Seu mandato ainda está em vigor.

Em sua petição no STF, Sarney diz que há quatro indícios de que a assinatura do Coronel Nunes não é legítima. Duas já tinham sido apresentadas pela deputada Carneiro, um laudo de médico da CBF sobre problemas cognitivos do Coronel Nunes e uma perícia que supostamente indicaria ser a assinatura fraudado. O perito já teve trabalhos contestados anteriormente.

Além disso, Sarney acrescenta na sua petição que o Coronel Nunes teve um diagnóstico de tumor no cérebro em 2018 e que deu uma procuração pública com amplos poderes para gestão de suas finanças em 2023. Isso indicaria "necessidade de investigação do estado de saúde e capacidade civil do sr Antônio Carlos Nunes Lima".

Com isso, Sarney faz três pedidos: 1) que seja anulado o acordo em favor de Ednaldo 2) que seja reconsiderada a liminar dada no STF que suspeita efeitos de decisões judiciais do Rio de Janeiro 3) O caso seja enviado ao Ministério Público.

Se o acordo cair e o ministro Gilmar Mendes reconsiderar a liminar, Ednaldo teria de ser destituído da CBF até uma decisão do STF sobre o caso original. Há um julgamento marcado para o dia 28 de maio.