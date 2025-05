Com Augusto, Corinthians criou dívidas novas de R$ 270 mi só em 2024

Outros empréstimos novos com o Banco Voiter, com a Bruncker Administradora de Bens e com o BMG ajudam a inflar a conta. Essa Bruncker é de um amigo de Augusto Melo.

Além disso, o Corinthians relata em seu balanço ter uma dívida de R$ 189 milhões cobradas na CNRD (tribunal da CBF), Fifa ou CAS. São salários de jogadores, comissões de agentes e pagamentos a clubes. Desse total, quase metade - R$ 93,5 milhões - foi feita no ano de 2024, isto é, na gestão de Augusto Melo. Ele portanto deixou de pagar quase R$ 100 milhões do futebol formado na sua administração.

Nas dívidas trabalhistas, o balanço também cita que um total de R$ 8,1 milhões foram contraídos no primeiro ano de gestão de Melo.

Há outro cenário que indica aumento de dívidas na gestão Melo especialmente por gastos do futebol. No item de "Fornecedores de Serviços de Futebol", há uma explosão no passivo. Ao final de 2024, o valor passou a R$ 176 milhões em um montante que era de R$ 55,5 milhões.

E o Corinthians acumulou esses débitos mesmo com uma receita recorde e com uma venda substancial de jogadores. A receita total corintiana foi de R$ 1,1 bilhão. Desse valor, R$ 338,4 milhões foram arrecadados com venda de jogadores.

Ou seja, o Corinthians fez caixa o suficiente para começar a reduzir a sua dívida, mas preferiu continuar a gastar acima das suas possibilidades.