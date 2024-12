Anúncio de Landim de 10 para Arrascaeta ignorou chance de marketing

No grupo de Bap, entende-se que era uma oportunidade para criar um evento para venda de camisas do Flamengo, com número e o nome do jogador. Para isso, teria de ser feita uma leva de uniformes e uma campanha para acompanhar.

Em vez disso, foram duas imagens postadas no Instagram. Na primeira, um vídeo tem Landim lendo um discurso para exaltar Arrascaeta. No vídeo, no meio da rua, o uruguaio agradece e chega a congelar na imagem. Depois, uma montagem com ele com a camisa 10.

A tendência é que iniciativas como essa, a partir de 1º de janeiro, sejam organizadas pelo marketing do Flamengo.