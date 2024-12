Sorteio do Mundial ocorrerá com dois times pendentes de decisão da Fifa

A Fifa informou aos dois clubes que a participação deles ainda está pendente de uma investigação em andamento na entidade, segundo fontes com conhecimento do caso. A decisão será tomada em breve. É o departamento jurídico da entidade que faz a análise do caso.

Assim, os dois serão sorteados normalmente no evento do Mundial, mas ainda pode ocorrer uma substituição de um dos dois clubes. Isso dependerá da conclusão do procedimento investigatório da Fifa. O León está no pote 3, e o Pachuca, no 4.

Segundo as regras do Mundial, em caso de conflito em que um clube seja vetado, é a Fifa quem decide qual time participa. O Léon tem uma posição superior no ranking da Concacaf/Fifa.

Mas ainda é possível que a entidade autorize a participação dos dois times a depender da investigação.