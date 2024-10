Fifa veta 2 times juntos de grupos como City ou de Textor no Super Mundial

O regulamento do Super Mundial de Clubes de 2025 veta dois times do mesmo grupo ou com acionistas em comum de jogarem na competição juntos. Com isso, equipes como City e Bahia não poderiam atuar no mesmo campeonato, ou Botafogo e Lyon.

A tendência é que essa regra seja válidas para todas as edições.

Para a edição de 2025, primeiro do Super Mundial, não haverá um conflito. O City tem vaga garantida, mas nem Girona, nem Bahia podem conseguir a classificação - o New York City não poderá participar. E o Botafogo se classifica caso ganhe a Libertadores-2024, mas o Lyon (do grupo de Eahel de John Textor) não tem chance.