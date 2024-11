Cativa, sócio-estádio e abertura: como Flamengo planeja pagar estádio

A venda de cadeiras cativas - isto é, perpétuas para a vida toda - tem previsão de receita de R$ 155 milhões de arrecadação. Para isso, o clube pretende vender 1 mil lugares por um valor de R$ 155 mil.

Outro item de arrecadação é o jogo de abertura. Há uma previsão de venda de 40 mil ingressos pelo valor médio de R$ 1,5 mil. Ou seja, o jogo teria uma bilheteria garantida de R$ 60 milhões. Mas o clube garantiria 29 mil ingressos populares, segundo o documento. Não é explicado qual o valor desses bilhetes.

Outro item é um programa chamado sócio-estádio, que seria uma contribuição a ser dada pelo torcedor para a construção. A previsão é de uma arrecadação de R$ 136 milhões. Para isso, o clube estima uma média de contribuição de R$ 10,00.

Por último, há ainda uma previsão de venda de camarotes. No total, seriam negociados 28 camarotes, com preços entre R$ 833 mil e R$ 1 milhão a depender do prazo. A estimativa de receita é de R$ 100 milhões.