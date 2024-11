Flamengo prevê custo de estádio em R$ 1,9 bi e usar nome para quitar fatia

O valor do terreno inclui a descontaminação posterior. Já o custo de obra tem em seu escopo a urbanização obrigatória a ser feita pela prefeitura. Além disso, na obra em si, consta o campo de futebol, cobertura, infraesutrura, entre outros iten.



No documento, a diretoria do Flamengo informa que os números foram obtidos com estimativas de mercado e da empresa que assessora o clube. Mas faz uma ressalva: "Ressaltamos, porém, que estas estimativas poderão ser naturalmente revisadas com o avanço do projeto".

A previsão de maior investimento do clube no projeto do estádio é nos anos de 2027 a 2029. Neste período, o Flamengo terá de gastar quase R$ 1,5 bilhão. A previsão é de inauguração em 2029.

Para financiar a obra, o Flamengo traçou estimativas das suas principais receitas. A principal fonte para custear o projeto é a venda dos naming rights. Para a cúpula rubro-negra, o valor a ser obtido com venda de naming rights atinge R$ 1,470 bilhão por um contrato de 20 anos. O cálculo é de R$ 73 milhões por ano. Esse montante foi obtido após análise de casos de outros estádios e uma proporção em relação ao patrocínio de camisa do clube.

Só que esse valor terá de ser descontado para que o clube o receba antes e possa usar no pagamento da obra. A taxa prevista de desconto é de IPCA mais 7%. "Com a antecipação, o valor disponível para uso durante a construção é de R$ 807 milhões"

Essas são as fontes de receita do Flamengo para bancar a construção do estádio previstos na proposta.

Receita para financiar