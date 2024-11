CBF e Conmebol debatem mudança na pré-Libertadores para futuro

A CBF fez um requerimento para mudar a participação de clubes brasileiros na fase preliminar da Libertadores (antes da fase de grupos). A ideia era trocar as duas vagas nessa fase do torneio por um lugar na fase de grupos. A Conmebol já indicou que só aceita essa discussão para o futuro.

A requisição da CBF foi revelada junto com a divulgação do calendário do futebol brasileiro para 2025. A entidade previa reduzir datas para adequar todas as competições.

"Em busca de soluções e, mais do que isso, em clara defesa do Futebol Brasileiro, a CBF encaminhou o Ofício PRE no 1421/2024 de 03/09/2024 solicitando à CONMEBOL adequações no calendário, entre elas a extinção dos playoffs da Copa Sudamericana e a exclusão dos clubes brasileiros da Pré-Libertadores e ao mesmo tempo solicitando uma vaga direta da CBF para a Copa Libertadores", diz o ofício da CBF sobre o calendário.