Quais os próximos passos do caso Bruno Henrique no STJD e na Justiça

O inquérito da Polícia Federal sobre Bruno Henrique, atacante do Flamengo, foi concluído com o pedido de indiciamento por fraude a jogo. Agora, o caso vai se desenvolver tanto no STJD (com punição esportiva) quanto na Justiça comum (com pena criminal).

O UOL apurou que o Ministério Público do Distrito Federal já trabalha informalmente em uma denúncia do caso Bruno Henrique. A tendência é que ele seja enquadrado no artigo 200 da Lei Geral do Esporte, como indicado pela PF.

No artigo, está descrita a punição por fraudar por qualquer meio ou contribuir para a fraude para resultado de competição esportiva. A pena prevista é prisão de dois a seis anos.