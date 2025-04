Comitê de arbitragem da CBF condena faltas e pênaltis com contato mínimo

Até no lance de Vegetti com o zagueiro do Sport no gol vascaíno, que é um contato bem mais duro com empurrão e mão no rosto, o comitê não viu falta. Apesar de reconhecer a ação mais forte de Vegetti, que atrapalha o defensor, o comitê não vê falta. O texto é exemplar do novo entendimento da arbitragem.

"Os componentes do Comitê Internacional chegaram à conclusão de que, no lance citado, o atacante do Vasco/RJ usa o braço direito, na busca por espaço e referência, mas também, acaba por empurrar seu adversário nas costas, resvalando no rosto, antes de cabeceá-la. Dessa forma, tal movimento inicial de empurrão tende a dificultar a possibilidade do defensor do Sport/PE de realizar o salto e, consequentemente, disputar a bola.

Importante ressaltar que a dinâmica da partida em situações de disputas aéreas na área deve ter critério e uniformidade e, sendo assim, caso essa jogada envolvesse um cenário reverso entre defensor, disputando com o atacante, da forma que as imagens reproduzem, a interpretação dos elementos poderia levar a uma conclusão de não infração, ou seja, não penal."

Por fim, o comitê também não viu pênalti no toque de bola no braço de Gerson, do Flamengo. "Não há infração do defensor do Flamengo/RJ, pois, a bola veio inesperadamente de um companheiro de sua equipe e o braço estava em uma posição natural", diz o comitê.

A comissão de arbitragem, comandada por Rodrigo Martins Cintra, não comenta esses pareceres. Mas deixa claro que eles são autoexplicativos.