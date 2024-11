Mosaico insano, cera da torcida e sem palavrão: dia de clássico no Sauditão

Há pontos em comum. A torcida do Al-Ittihad tem uma bandeira escrita "Não mídia" em que proíbe o uso de celulares e outros aparelhos. Um rosto com olhos arregalados deixa claro que o foco deve ser no jogo. Lembra organizadas no Brasil que vetam celulares.

Também há música no telão no estádio: tocou "Eye of the Tiger" porque o Al-Ittihad tem o tigre como símbolo. As torcidas, porém, ignoram e têm suas próprias coreografias e cantam.

O público é majoritariamente masculino, mas há mulheres, que foram permitidas nos estádios a partir de 2017. Boa parte delas usa a Burka totalmente preta.

No campo, não havia a estrela Benzema, mas sobraram jogadores de renome internacional. Do lado do Al-Ittihad, Kanté, Fabinho e Moussa Diaby. No rival Al-Ahli, estavam Mahrez, ex-City, Gabri Veiga e Ivan Toney.

Nos dois gols, houve chuva de um papel cortado em finas tiras, uma versão do que ocorria no Brasil de forma habitual nos anos 80. Um dos gols foi anulado (o do Al-Ahli) após revisão do VAR que constatou falta.

Um vento forte tomou conta do estádio, o que trouxe junto areia e passou a fazer voar alguns sacos plásticos usados no mosaico. E houve uma parada por conta do calor, como no Brasil.