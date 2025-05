Justiça condena ex-parceira a pagar R$ 8,4 mi à CBF por Copa do Brasil

A Justiça do Rio condenou a Klefer, ex-parceira da Copa do Brasil, a pagar R$ 8,4 milhões para a CBF. O valor é referente a duas parcelas não quitadas pela empresa na conclusão do contrato em 2022.

A Klefer, de propriedade do ex-presidente do Flamengo Kleber Leite, teve um contrato com todos os direitos sobre a Copa do Brasil de 2011 a 2022.

Naquele ano, a CBF fez uma concorrência e a empresa Brax venceu ao oferecer mais pelas placas da Copa do Brasil. Os direitos de televisão foram vendidos pela confederação diretamente à Globo.