Europeus dominam corpo eleitoral que rejeitou Vini Jr. na Bola de Ouro

Vitorioso dentro da Inglaterra com o City, o volante Rodri foi campeão da Euro com a Espanha em uma campanha na qual não foi o principal destaque. Vinicius Jr., diga-se, não foi bem com o Brasil na Copa América.

O critério do Bola de Ouro tem um item quase extracampo: classe e Fair Play. Trata-se de um elemento subjetivo, mais ligado à percepção geral sobre o jogador. Pesa a simpatia.

O júri deste prêmio é formado por 100 jornalistas dos países mais bem colocados no ranking da Fifa. Em um levantamento do blog, são 41 votos de profissionais da Europa, mais de 40% do total. A América do Sul, por exemplo, só tem 10 votos. O segundo continente com mais votos é a África com 20.

Além disso, a Uefa é a organizadora do prêmio neste ano, juntamente com a France Football. É a mesma entidade que se omitiu de punir clubes pelos gritos racistas de suas torcidas contra Vinicius Jr durante a Champions League. Ou seja, isso não é uma questão para a entidade.

A Uefa também tem certa rusga com o Real Madrid desde o advento da Super Liga.

No geral, a luta de Vinícius Jr. contra o racismo não lhe trouxe simpatias em boa parte da elite do futebol europeu. É comum ler textos sobre como são excessivos seus protestos ou como se comporta mal. O jogador cutucou uma ferida incômoda e nem todos lidam bem com isso. É algo bem dividido na imprensa europeia.