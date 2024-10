Com cenário travado, CBF quer mostrar calendário de 2025 para clubes

Sendo assim, a entidade tem a difícil decisão de paralisar ou não o Brasileiro durante esse período. Ainda tinha a possibilidade de redução de Estaduais, o que atualmente é um cenário bem, bem improvável. Até porque a Federação Paulista já impôs 16 datas ao renovar contratos de TVs nesses moldes.

Por fim, há as datas do Intercontinental, no final do ano, que limitam o final do Brasileiro.

A CBF vai mostrar os cenários já construídos internamente sobre o calendário para os dirigentes de agremiações dentro da Comissão Nacional de Clubes (CNC), que reúne clubes das Séries A, B e C. O entendimento do presidente Ednaldo Rodrigues é que os times devem compreender os cenários postos.

De uma certa forma, é um movimento similar a quando abriu consulta para paralisar ou não o Brasileiro pela tragédia do Rio Grande do Sul.

Na ocasião, a entidade acatou o pedido da maioria dos clubes de parar. Mas, em outra requisição para evitar jogos do Brasileiro na Copa América, a CBF preferiu ignorar a maioria de times.

Sendo assim, a confederação continua com a caneta e palavra final apesar da consulta aos clubes.