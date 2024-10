Com Monumental, Conmebol define carga de ingressos da final da Libertadores

Tanto que a Conmebol já prevê o início da venda de ingressos para a final para a próxima semana. Será a etapa da comercialização de bilhetes gerais, no meio do campo.

A previsão é de negociar 40 mil ingressos para esse meio do campo. No ano passado, no Maracanã, a entidade já tinha reduzido os valores desses bilhetes em relação a 2022. Com isso, os setores encheram - o Fluminense era finalista no Rio de Janeiro.

Além disso, haverá duas cargas de 22 mil para os times finalistas nos fundos do gol. Ou seja, se confirmarem suas posições na decisão, Atlético-MG e Botafogo terão cada um essa quantidade de ingressos para vender.

Essa carga é levemente superior a do ano passado, de 19 mil nos fundos do gol. Essa venda ainda deve demorar um pouco mais, pois terá a definição dos times finalistas e terá de ser operacionalizada a comercialização com os clubes.

Botafogo e Atlético-MG, caso confirmem a vaga na final, teriam direito a 25% da receita da bilheteria.

Nesta sexta-feira, a agência Absolut, contratada pela Conmebol, já começa a vender pacotes de viagem com ingressos.