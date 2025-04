Textor transferiu direitos de Luiz Henrique e mais dois do Botafogo ao Lyon

"O clube obteve a transferência dos futuros direitos econômicos de três jogadores do clube brasileiro Botafogo por 91,7 milhões de euros. Um dos jogadores se transferiu em janeiro de 2025 por 33 milhões de euros por uma das companhias do EFH (Eagle Football Holdings - empresa mãe do grupo)."

Embora o nome de Luiz Henrique não seja mencionado, ele é o único atleta do Botafogo que foi negociado em janeiro para o Zenit São Petersburgo por um valor próximo a este - o total informado foi de 35 milhões de euros.

Pelo indicativo deste documento, esse dinheiro irá para Lyon já que os direitos econômicos tinham sido transferidos para o clube em 2024, isto é, antes da venda para o Zenit.

Não há citação a outros nomes de jogadores. Thiago Almada aparece como emprestado gratuitamente pelo Botafogo ao Lyon até junho de 2025, o que não impede que seja um dos atletas com direitos transferidos. Como foram os direitos econômicos, o jogador pode continuar a atuar no Botafogo.

No relatório financeiro, está dito que o Lyon tem uma "Non-current liabilities" com o Botafogo no valor de 91,7 milhões de euros. Como tradução, isso significa uma dívida a ser paga em prazo maior do que um ano. Ou seja, o clube alvinegro não receberia nada em 2025. Não está descrito qual o prazo para quitação.

Textor já afirmou que trata o caixa de seus clubes de forma única. Tanto que, na Uefa, prometeu o prêmio da Libertadores do Botafogo para salvar as contas do Lyon.