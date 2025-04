Fla-Flu projeta R$ 40 milhões por ano com naming rights do Maracanã

A diretoria rubro-negra já tinha uma sinalização informal do governo do Estado do Rio de Janeiro que essa operação seria possível. Nas regras de licitação, não está explícita nem uma liberação nem veto. Mas falta uma consulta formal com resposta do Estado.

Enquanto isso, o Flamengo já fez uma avaliação do valor com base em dados de venda de naming rights de outros estádios, dados do mercado e força da marca Maracanã. A intenção é vender para uma empresa com nome forte.

A eventual receita iria para a empresa Fla-Flu que administra o estádio. O clube rubro-negro tem 65% desta associação, enquanto a agremiação tricolor tem 35%.

Atualmente, as maiores receitas do estádio são a venda de cerca de 100 camarotes, patrocínios em fachadas e visitas ao estádio.

A negociação dos naming rights é mais uma das iniciativas do clube rubro-negro para aumentar a rentabilidade do Maracanã. O clube também vai expandir o estacionamento do estádio com mais 400 vagas, e pretende explorar melhor a venda de comidas e bebidas. Além disso, corta custos da operação.