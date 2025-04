Al Hilal não deve facilitar saída antecipada de Jesus para a selecão

Com o desejo por Jesus, a CBF tem a sinalização dele de que quer vir por meio de recados pela imprensa. Mas ainda não tem um aceno claro de quando isso seria possível.

E a intenção na confederação é ter o técnico para a próxima data-Fifa em junho, isto é, ele teria de fazer convocação em maio. Jesus tem compromissos pela Champions e pela Liga Saudita até maio.

Está inscrito como técnico do Al Hilal para o Mundial, nos EUA, em junho. E não há intenção dos árabes de liberar.

Assim a CBF teria de pagar uma multa para rescindir o contrato do treinador com o clube saudita para contar com ele para a próxima data-Fifa. É mais um elemento nesta negociação. Além de pagar ,a única saída seria Jesus tentar convencer os sauditas de mudar de posição, o que nunca é fácil.