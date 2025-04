CBF e Jesus têm conversa para tentar acordo; técnico só pode chegar em maio

Imagem: Yasser Bakhsh/FIFA via Getty Images

A diretoria da CBF e o técnico do Al-Hilal, Jorge Jesus, já têm conversas em andamento para uma possível contratação dele para a seleção brasileira. O contato é direto entre Ednaldo Rodrigues e dirigentes da confederação com representantes do treinador.

Mas uma possível contratação do treinador português só poderá ocorrer a partir de maio. Só sairá do Oriente Médio depois de uma conclusão da Champions da Ásia e quando o Al-Hilal não tiver chances no Campeonato Saudita.

Já está claro que Jesus é a opção prioritária de Ednaldo. Embora tenha outras opções na lista, é o treinador português que aparece como preferido entre os nomes viáveis.