CBF já sofre primeira pressão por pênalti a favor do Palmeiras

A CBF já sofre com a primeira pressão sobre a comissão de arbitragem por conta do pênalti dado a favor do Palmeiras contra o Sport. Houve reclamações diretas à diretoria da confederação por parte da federação pernambucana e protesto do time pernambucano.

No domingo, o árbitro Bruno Arleu Araújo apitou um pênalti de Matheus Alexandre sobre Raphael Veiga aos 45min do jogo. No VAR, estavam Rodrigo Nunes de Sá e Diogo Carvalho.

"Depois que ele joga a bola e o jogador tenta prosseguir, tem um contato no pé. Tem um contato no pé que é mínimo, depois ele vai arrastando o pé no chão", relatou um dos dois árbitros de VAR. "Tem o calço e isso tem impacta na ação dele de seguir na jogada. Qu sobraria para ele seguir na jogada."