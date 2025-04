Flamengo: Pedro não vai resolver todos os problemas do ataque, diz Mattos

O Flamengo tem apresentado mais problemas no setor ofensivo nos últimos jogos do que o retorno de Pedro - que deve acontecer na próxima partida - pode resolver, afirmou Rodrigo Mattos, na Live do Clube.

Para o colunista, parte das dificuldades está na ausência de goleadores no time. Mattos entende que apenas Bruno Henrique e Arrascaeta - além do próprio Pedro - são mais eficientes perto do gol.