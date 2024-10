Copa do Brasil não terá VAR automático nas finais por falta de tempo

A diretoria da CBF descartou o uso do VAR automático de impedimento para as finais da Copa do Brasil por falta de tempo hábil para implantação do sistema a tempo dos dois jogos. Havia um pedido do Atlético-MG, corroborado pelo Flamengo, para a utilização do mecanismo. Mas uma consulta feita pela CBF no exterior constatou que seria inviável.

Atualmente, a CBF utiliza o VAR manual para aferição de impedimento, isto é, operadores traçam as linhas para verificar as posições. Em campeonatos de alto nível, como Champions League e Copa do Mundo, já se usa o aparelho automático em que as linhas são desenhadas por computador.

A diretoria do Atlético-MG, por meio de seu presidente Sergio Coelho, pediu que esse sistema fosse implantado para as finais da Copa do Brasil diante do Flamengo. Dirigentes rubro-negros corroboraram a requisição do VAR automático para impedimento nos dois jogos.