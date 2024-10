Fifa mudará lei e impactará mercado de transferência de R$ 4,8 bi no Brasil

Para se ter ideia do impacto, só o Brasil teve um total de R$ 4,8 bilhões em movimentação de dinheiro em 2024 por causa de transferências. Foram R$ 3,1 bilhões arrecadados pelos clubes nacionais com vendas para o exterior. E as agremiações gastaram R$ 1,7 bilhão.

É inviável a Fifa acabar com as compensações financeiras por rescisão de contrato porque isso provocaria uma queda do mundo do futebol, como analisou o advogado Eduardo Carlezzo, especialista em ações nos tribunais da Fifa.

"Eu ficaria muito surpreso se a consequência das discussões que a Fifa fará agora com o mundo do futebol resulte na abolição dos pagamentos por transferência. Entendo que essa seria uma decisão completamente equivocada e um tiro no pé, pois não podemos esquecer que a essência do sistema financeiro que rege o futebol atual é a circulação do dinheiro das grandes transferências. Ou seja, esses recursos costumam ter um efeito multiplicador, pois clubes grandes compram jogadores de clubes médios, e estes de clubes pequenos, ou mesmo daqueles muito pequenos, que vivem exclusivamente da formação de jogadores. Se os clubes pequenos não tiverem estímulo financeiro para empregar recursos na formação, o que farão então? E isso vale também para clubes médios e grandes no Brasil, já que não podemos nos esquecer que um de nossos pilares é a formação de jogadores e transferência ao exterior. Sem isso, as contas não fecham."

Mas o advogado acrescenta que é bem possível que ocorra um impacto nos valores das multas, com sua redução e talvez do tempo de contrato.

"O foco da discussão deve estar obrigatoriamente nas regras de rescisão contratual, possivelmente com suavização das consequências, para que não sejam tão duras ao atleta. O que poderia ocorrer a partir daí é o fim das transferências multimilionárias, pois se o clube não tiver segurança jurídica total, por quê gastaria 100 milhões de euros por um jogador? Portanto, o impacto no mercado de transferências em função das novas regras poderia, sempre falando em tese, estar relacionado ao valor das transações. Mas, isso ainda é embrionário para afirmar, já que muita água passará por baixo desta ponte", ressaltou.

Outro efeito possível já discutido mundialmente é de fortalecer ainda mais os grandes agentes e jogadores de maior valor de mercado. Isso porque eles teriam maior força nas negociações com os clubes.