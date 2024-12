City reviu plano de gastos no Bahia pelo mercado brasileiro inflacionado

Para reforços, o valor mínimo previsto era de R$ 500 milhões para 15 anos. Em média, seriam R$ 33 milhões por ano.

O blog apurou que o Bahia City tem gasto bem mais do que esses valores. E isso ocorreu porque o grupo encontrou um mercado bem mais caro do que o previsto.

Como exemplo, só o jogador Luciano Rodrigues, principal reforço do time, custou R$ 63 milhões. Não foi possível saber qual o valor exato a mais de investimento.

No futebol, o gasto mínimo previsto era de R$ 120 milhões por ano. Também houve uma despesa maior do que essa.

O orçamento do Bahia funciona de forma separada do restante do grupo. O plano prevê como objetivo atingir a sustentabilidade (isto é, bancar as próprias contas) em um prazo determinado, esse período não é divulgado. Mas a conta de investimento é separada.

A lógica de contratações do Bahia é discutida em reuniões com o restante do grupo, mas há uma política separada para o clube. No caso de negociações dentro do grupo City, é feita uma avaliação de mercado do valor do jogador que é contabilizada na operação.