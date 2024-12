Derrocada do Galo mostra que gastança por títulos costuma acabar em ressaca

Mas os problemas já existiam em 2021 na gestão do clube então associação. O Galo apostou na época em uma alavancagem extrema, com um investimento bem superior a sua capacidade de gerar receita.

Tanto que, naquele ano vitorioso e de premiações, o clube acabaria com um buraco de R$ 143 milhões se não fosse por efeito contábil de avaliações patrimoniais. O ano seguinte, sem os principais títulos, foi com um buraco ainda. Somadas as duas temporadas, foram mais de R$ 400 milhões no vermelho, considerando receita e despesas.

Basicamente, o Galo gastava mais do que podia para competir por títulos. E isso era financiado por novas dívidas, fosse com bancos, fosse com os então mecenas.

O clube virou SAF, reduziu a dívida e caiu na realidade. Tanto que os gestores já deixaram claro que 2025 será um ano de aperto com o time fora da Libertadores. Se cair à Série B, nem se fala.

Toda a então propalada estratégia de investir forte para aumentar a receita e pagar as dívidas mais à frente não deu certo. A receita cresceu, sim, foi construído um estádio, mas o salto de renda (entre R$ 400 milhões e R$ 500 milhões) foi em patamar inferior ao necessário para a elite do futebol brasileiro.

Os clubes no topo já estão na casa do bilhão. E o Galo ainda tem que dívidas consideráveis para resolver já que os juros continuam a subir o montante mês a mês.