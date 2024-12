Arábia Saudita recebe Copa para mostrar como lida com suas contradições

Dentro da Visão 2030, os sauditas prometem avanço nos direitos sociais. A principal mudança deve ser a criação de um código civil em linha com o que existe no ocidente. O príncipe Mohamed bin Salman, a principal figura dessa modernização do país, prometeu o código em 2021, mas a iniciativa ainda não saiu do papel.

Relatório da Anistia Internacional traz alerta

Boa parte dessas críticas faz parte de um relatório da Anistia Internacional sobre as sedes da Copa do Mundo. O documento foi publicado em novembro:

"Para a Copa do Mundo de 2034, os riscos pendentes são mais graves e a probabilidade de violações generalizadas dos direitos humanos na Arábia Saudita - para trabalhadores, torcedores, jornalistas, residentes, jogadores e ativistas - é extremamente alta. A estratégia de direitos humanos fornecida pela SAFF não começa a abordar o escopo e a escala das reformas necessárias para evitar que o torneio de 2034 cause ou contribua para violações graves, e claramente não atende aos critérios de direitos humanos da FIFA. Sem mudanças, vozes críticas serão reprimidas, torcedores enfrentarão discriminação e trabalhadores sofrerão exploração. Pessoas morrerão."

Fifa espera "melhorias sociais, impactos positivos nos direitos humanos"