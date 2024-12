CBF acerta com Nike 'maior acordo do mundo' que pode chegar a R$ 1 bilhão

A CBF e a Nike fecharam a renovação do contrato de fornecimento de material esportivo da seleção brasileira. O valor do contrato será entre R$ 700 milhões e R$ 1 bilhão por ano — a depender do rendimento de propriedades.

Trata-se do maior contrato de material esportivo do mundo, superando Alemanha e França. O contrato entre as partes girava em torno de US$ 35 milhões (R$ 213 milhões) anuais e era válido 2026, mas foi renovado por novos valores até 2038.

O acordo ocorreu depois de longa negociação em que a CBF ouviu concorrentes como Puma e Adidas. Inicialmente, a Nike ofereceu um aumento menor, mas a CBF bateu o pé por um contrato maior.